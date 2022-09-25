Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці зі зірками". А після початку війни зірка вирушила з дітьми до Італії, де була деякий час, але потім вирішила повернутися в Україну до чоловіка. Ілона, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Гвоздєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка з'явилася в латексі і кинулася в танець, вражаючи рухами.
"Кажуть, цей колір мені йде", - написала Гвоздєва під відео.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Дуже йде, ви така красива", "Красуня", "Красиво", "Ілоночка, ти супер", "Супер", "Колір відпад. Вам дуже йде", "Ого, ви так схудли?", "Час іде, дітки ростуть, а Ілоночка така сама - красуня і великий талант", "Запальничка".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в элегантном костюме заворожила видом
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