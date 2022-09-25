Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками". А после начала войны звезда отправилась с детьми в Италию, где находилась некоторое время, но потом решила вернуться в Украину к мужу. Илона, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гвоздева и о ТикТоке, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда появилась в латексе и пустилась в пляс, впечатляя движениями.
"Говорят, этот цвет мне идет", - написала Гвоздева под видео.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Очень идет, вы такая красивая", "Красотка", "Красиво", "Илоночка, ты супер", "Супер", "Цвет отпад. Вам очень идет", "Ого, вы так похудели?", "Время идет, детки растут, а Илоночка все такая же - красавица и большой талант", "Зажигалочка".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в элегантном костюме заворожила видом
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