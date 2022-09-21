Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева активно развивает свои социальные сети. Хореограф часто публикует фотографии и видео, в которых рассказывает о своей творческой и личной жизни. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и собирает помощь для украинцев.

Сейчас Гвоздева привлекла внимание к своей деятельности, выложив видео с эффектными танцами у себя дома.

Илона танцевала в розовом свитшоте с надписью «Киев», спортивных штанах и носках. Движения ее были очень четкие под музыкальное сопровождение Аlyona Аlyona та Jerry Heil под названием «Вітер Віє».

"Герои тыла – это наша сила!» Ответственные; Организованные; Человеческие; Оперативные; Надежные; Заботливые; Энергичные; Решительные. 💙💛" - подписала видео артистка.

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