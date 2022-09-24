Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно показала свое венчание с мужем, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео из закулисья модной фотосессии, в которой появилась в необычном образе.

В коротком ролике Илона запечатлена в светлой комнате, в необычном эпатажном образе, она вертится перед фотографом, умостившись на диванчике. Перед камерой звезда пояивлась в элегантном белоснежном костюме, под пиджаком которого ничего нет. Ее волосы зачесаны в элегантную укладку, а на лице аккуратный макияж и пафосный вид.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Если женщина проявляет характер, о ней говорят – "вредная баба". Если характер проявляет мужчина, о нем говорят – "он хороший парень". А что вы думаете о сильном характере женщины?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Илона, красавица. Сильный характер женщины, дорога к успехам", "Я считаю, что сильная женщина – это мудрая женщина, которая умеет достойно держаться в любой ситуации", "Как вам красиво в костюме, просто огонь", "Думаю, что не нужно просто демонстрировать женщине свою силу", "В костюме, и босиком", "Красавица", "Такая красивая, люблю тебя".

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