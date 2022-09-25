Актриса Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым.

Вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у Саливанчук и Божкова родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась с поклонницами советами, как воспитать успешного ребенка.

"Психологи считают, что существует много способов сделать ребенка успешным с детства, отмечая, что большинство из этих лайфхаков сводятся к поведению, образу жизни и мышлению родителей", — пишет Анна.

Актриса привела перечень общих черт родителей, имеющих успешных детей:

нужно приучать детей к домашней работе

социализировать своих потомков

имеют высокие ожидания в отношении детей

мама и папа имеют здоровые отношения

родители достаточно времени уделяют своему обучению

дети не подвергаются стрессу родителей

мамы успешных детей работают

родители объясняют детям, что для достижения цели нужно начать с малого, потом много работать, иногда придется подождать, и только потом получить желаемое.

Саливанчук также поделилась эффектными кадрами по прогулке с сыновьями. Ее муж-продюсер, как обычно, решил остаться за кадром.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Очень правильные слова 👏".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.