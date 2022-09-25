Вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у Саливанчук и Божкова родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась с поклонницами советами, как воспитать успешного ребенка.
"Психологи считают, что существует много способов сделать ребенка успешным с детства, отмечая, что большинство из этих лайфхаков сводятся к поведению, образу жизни и мышлению родителей", — пишет Анна.
Актриса привела перечень общих черт родителей, имеющих успешных детей:
- нужно приучать детей к домашней работе
- социализировать своих потомков
- имеют высокие ожидания в отношении детей
- мама и папа имеют здоровые отношения
- родители достаточно времени уделяют своему обучению
- дети не подвергаются стрессу родителей
- мамы успешных детей работают
- родители объясняют детям, что для достижения цели нужно начать с малого, потом много работать, иногда придется подождать, и только потом получить желаемое.
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Саливанчук также поделилась эффектными кадрами по прогулке с сыновьями. Ее муж-продюсер, как обычно, решил остаться за кадром.
Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Очень правильные слова 👏".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.