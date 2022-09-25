Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Сопонару поїхала до Лондона, де була довгий час, але наважилася повернутися назад до України та розпочати роботу. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка опублікувала фото, де була у сукні. Ірина поділилася двома знімками, вражаючи виглядом.
"На першому знімку, я перевіряю телефон, адже мені надійшов спочатку на відновлення Чернігівського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який був жорстоко обстріляний 3 березня, низинними чудовиськами".
На другому знімку, я дивлюся в майбутнє, в якому, завдяки Вам, його буде відновлено, і діти зможуть повернутися додому, до людей, які піклуються про них у Центрі.
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Дякую всім хто долучається. Люди, ви кайф", – написала зірка.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Красива, яка серйозна жінка", "Красуня, чарівна, слава Україні".
Нагадаємо, розпатлана зірка "Жіночого кварталу" Сопонару звернулася до українців
А ще Politeka писала, що Сопонару з "Жіночого кварталу" показала жаркий поцілунок із бойфрендом-іноземцем та поділилася визнанням
Також Politeka повідомляла, що Сопонару з "Жіночого кварталу" виставила напоказ свої переваги під час спілкування з дитиною.