Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Сопонару поїхала до Лондона, де була довгий час, але наважилася повернутися назад до України та розпочати роботу. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка опублікувала фото, де була у сукні. Ірина поділилася двома знімками, вражаючи виглядом.

"На першому знімку, я перевіряю телефон, адже мені надійшов спочатку на відновлення Чернігівського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який був жорстоко обстріляний 3 березня, низинними чудовиськами".

На другому знімку, я дивлюся в майбутнє, в якому, завдяки Вам, його буде відновлено, і діти зможуть повернутися додому, до людей, які піклуються про них у Центрі.

Дякую всім хто долучається. Люди, ви кайф", – написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Красива, яка серйозна жінка", "Красуня, чарівна, слава Україні".

Нагадаємо, розпатлана зірка "Жіночого кварталу" Сопонару звернулася до українців

А ще Politeka писала, що Сопонару з "Жіночого кварталу" показала жаркий поцілунок із бойфрендом-іноземцем та поділилася визнанням

Також Politeka повідомляла, що Сопонару з "Жіночого кварталу" виставила напоказ свої переваги під час спілкування з дитиною.



