Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Сопонару уехала в Лондон, где была долгое время, но решилась вернуться обратно в Украину и приступить к работе. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда опубликовала фото, где была в платье. Ирина поделилась двумя снимками, впечатляя видом.
"На первом снимке, я проверяю телефон, ведь мне поступил вначале на восстановление Черниговского Центра социально-психологической реабилитации детей, который был жестоко обстрелян 3 марта, низменными чудовищами.
На втором снимке, я смотрю в будущее, в котором, благодаря Вам, он будет восстановлен, и дети смогут вернуться домой, к людям, которые заботятся о них в Центре.
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Спасибо всем кто приобщается. Люди, вы кайф", - написала звезда.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красивая, какая серьезная женщина", "Красотка, волшебная, слава Украине".
Напомним, растрепанная звезда "Женского квартала" Сопонару обратилась к украинцам
А еще Politeka писала, что Сопонару из "Женского квартала" показала жаркий поцелуй с бойфрендом-иностранцем и поделилась признанием
Также Politeka сообщала, что Сопонару из "Женского квартала" выставила напоказ свои достоинства во время общения с ребенком