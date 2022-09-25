Суддя "Україна має талант" Євген Кот показав, як тренується, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Кот – відомий український танцюрист та переможець шоу "Танці з зірками". А минулого року зірка судив проект "Україна має талант" із актрисою Ксенією Мішиною та телеведучим Сергієм Притулою. А днями Євген відправив свою дружину за кордон та лишився один в Україні. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу зірка опублікувала кадри, як тренується, поділившись новими сторісами.

"Найкращий спосіб зняти стрес! Хто хоче прокоментувати правильність виконання вправи, милості прошу", - написав зірка на сторіс.

Євген на кадрах був у майці та показав, як робить вправу.

Раніше танцюрист написав у своєму фейсбуці про зрадницю, з якою співпрацював.

"Викреслюю цю людину назавжди зі свого життя!

Колись я мав до неї величезну повагу, бо вона була моїм викладачем та професіоналом», - написав зірка.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Євген Кіт показав, чим займається вдома після від'їзду дружини

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кіт розповів, як переживає розставання із дружиною

Також Politeka писала, що від судді "Україна має талант" Євгенія Кота їде дружина, зірка розповів подробиці



