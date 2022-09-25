Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезда судил проект "Україна має талант" с актрисой Ксенией Мишиной и телеведущим Сергеем Притулой. А на днях Евгений отправил свою жену за границу и остался один в Украине. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку.
А в этот раз звезда опубликовал кадры, как тренируется, поделившись новыми сторис.
"Самый лучший способ снять стресс! Кто хочет прокомментировать правильность выполнения упражнения, милости прошу", - написал звезда на сторис.
Евгений на кадрах был в майке и показал, как делает упражнение.
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Ранее танцор написал в своем фейсбуке о предательнице, с которой сотрудничал.
"Вычеркиваю этого человека навсегда из своей жизни!
Когда-то я имел к ней огромное уважение, так как оно было моим преподавателем и профессионалом", - написал звезда.
Напомним, судья "Україна має талант" Евгений Кот, показал, чем занимается дома после отъезда жены
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