Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезда судил проект "Україна має талант" с актрисой Ксенией Мишиной и телеведущим Сергеем Притулой. А на днях Евгений отправил свою жену за границу и остался один в Украине. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз звезда опубликовал кадры, как тренируется, поделившись новыми сторис.

"Самый лучший способ снять стресс! Кто хочет прокомментировать правильность выполнения упражнения, милости прошу", - написал звезда на сторис.

Евгений на кадрах был в майке и показал, как делает упражнение.

Ранее танцор написал в своем фейсбуке о предательнице, с которой сотрудничал.

"Вычеркиваю этого человека навсегда из своей жизни!

Когда-то я имел к ней огромное уважение, так как оно было моим преподавателем и профессионалом", - написал звезда.

Напомним, судья "Україна має талант" Евгений Кот, показал, чем занимается дома после отъезда жены

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