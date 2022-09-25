Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь та написанням книги про українську кухню. Зірка весь цей час жила в Празі у подруги, а нещодавно зважилася переїхати до Парижа. При цьому Мартиновська зазначила, що не повернеться до України жити доки не закінчиться війна, адже дуже переймається своєю донькою.
Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу зірка поділилася фотографією своєї мами, яка святкує день народження.
"Моїй дівчинці сьогодні 60 років. Я знаю, що ти, мам, цей ангел на землі... Люблю", - написала Ольга у сторіс, показуючи маму.
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