Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Ольга занялась организацией благотворительных ужинов и написанием книги об украинской кухне. Звезда все это время жила в Праге у подруги, а недавно решилась на переезд в Париж. При этом Мартыновская отметила, что не вернется в Украину жить пока не закончиться война, ведь очень переживает за свою дочь.
Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась фотографией своей мамы, которая празднует день рождения.
"Моей девочке сегодня 60 лет. Я знаю, что ты, мам, тот самый ангел на земле... Люблю", - написала Ольга в сторис, показывая маму.
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