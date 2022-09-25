Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою ВІА Гра до 2011 року. Зараз артистка займається не лише музикою, а й знімається у картинах. А кілька років тому зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Маска", де в образі Місяця вразила оперним співом. Але детектив Андрій Данилко дізнався співачку, незважаючи на її спробу сховати голос. Мейхер, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

А цього разу Надя поділилася кадрами фотосесії серед дерев. Зірка була у сукні, спокусливо згинаючи для фото. Як можна помітити, Мейхер одягла сукню власного дизайну.



Повідомлялося, що Мейхер записала сильне звернення.

"Я людина аполітична. Ідеальної влади не існує! Але це не говорить про те, що в 21-му столітті в цивілізованих здавалося б країнах таке можливо. Але, немає нічого неможливого. Це істина! На жаль наша реальність така, що в Україні війна , і російські війська беруть у ній активну участь, знищуючи мою країну", - написала Надя.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер хизнулася стильними вбраннями власного дизайну

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер покрутилася перед камерою заради ефектних кадрів у сукні

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер ефектно підкреслила широкі стегна вузькою спідницею.



