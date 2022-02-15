Надежда Мейхер занимается творчеством довольно давно и за годы своих выступлений артистка зарекомендовала себя не только как талантливая певица, передает Politeka.net. Сейчас Мейхер решила заняться дизайном одежды и открыла свой магазин, поэтому все больше уделяет этому внимание.

«Когда я создавала интерьер в своей Творческой Мастерской, то много внимания уделяла декору. Меня можно застать в процессе когда я высушенные подаренные когда то розы, приклеиваю на найденные в лесу отборные ветки и корневища.

Или в строительном магазине покупающую аэрозольные краски, цепи, и других строй материалы. В последствии рождаются причудливые формы и образы, которые совместно создаём с фотографом @yuliya_lysenko 🖤» - поделилась мыслями Мейхер под атмосферными фото в мрачных тонах.

«Какие необычные у нее фотографии 😍 Надежда вы как всегда прекрасны . Красивый образ; Как всегда очень гарячо і стильно 🔥; Красотка ! Невероятные фото! Красота спасёт мир!!!Браво великолепный образ!!!; Хитрая какая ааа)))❤️ когда моей будешь..!?; Вы очень крута и красива. Обожаю все фильмы, где вы снимались; Очень эффектно смотрится. Такой необычный образ) очень нравится как вы выглядите; Королева Красоты Надежда Мейхер», - пишут в сети.

Также артистка много раз удивляла поклонников необычными образами. Например, в новом видео Надежда Мейхер позировала в платье, подчеркнувшем ее фигуру. Она эффектно двигалась под музыку, крутя в руке красное перышко. Примечательно, что на голове певицы был необычный аксессуар - обруч в виде рогов.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой в прозрачном платье

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в платье с разрезом эффектно закинула ногу на ногу

Также Politeka писала, что Мейхер показала платье собственного авторства и призналась, чем вдохновлялась