Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была солисткой ВИА Гра до 2011 года. Сейчас артистка занимается не только музыкой, но и снимается в картинах. А несколько лет назад звезда решила попробовать свои силы на шоу "Маска", где в образе Луны впечатлила оперным пением. Но детектив Андрей Данилко узнал певицу несмотря на ее попытку спрятать голос. Мейхер, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

А в этот раз Надя поделилась кадрами фотосессии среди деревьев. Звезда была в платье, соблазнительно изгибаясь для фото. Как можно заметить, Мейхер надела платье собственного дизайна.



Сообщалось, что Мейхер записала мощное обращение.

"Я человек аполитичный. Идеальной власти не существует! Но это не говорит о том, что в 21-м веке в цивилизованных казалось бы странах такое возможно. Но, нет ничего невозможного. Это истина! К сожалению наша реальность такова, что в Украине война, и российские войска принимают в ней активное участие уничтожая мою страну", - написала Надя.

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