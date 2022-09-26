Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Юрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Горбунов поділився фото, де стояв чоловік із плакатом.
"Привіт російським дезертирам", - написано на плакаті.
"Так, тих, хто зараз біжить з росії, зустрічають у Грузії! ! Немає таких місць, де їм раді!", - написано було в публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так!!! Бо не буде вам місця на землі, не сховаєтеся від кари небесної і людської", "У голові не вкладається, спочатку воювали з Грузією, а тепер туди рятуватися виродки", "По-моєму, нехай краще тікають, чим йдуть вбивати в Україні", "Ну тут таке двояке почуття... порада, що вузьким не радіють у всьому світі, але нехай краще тікають, ніж залишаться в московії та їх загреблять воювати проти України".
Нагадаємо, Горбунов висміяв російські псевдореферендуми яскравим відео з Нідерландів.
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