Телеведучий Юрій Горбунов показав, як зустрічають росіян у Грузії, куди вони тікають від могилізації.

Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Юрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Горбунов поділився фото, де стояв чоловік із плакатом.

"Привіт російським дезертирам", - написано на плакаті.

"Так, тих, хто зараз біжить з росії, зустрічають у Грузії! ! Немає таких місць, де їм раді!", - написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так!!! Бо не буде вам місця на землі, не сховаєтеся від кари небесної і людської", "У голові не вкладається, спочатку воювали з Грузією, а тепер туди рятуватися виродки", "По-моєму, нехай краще тікають, чим йдуть вбивати в Україні", "Ну тут таке двояке почуття... порада, що вузьким не радіють у всьому світі, але нехай краще тікають, ніж залишаться в московії та їх загреблять воювати проти України".

Нагадаємо, Горбунов висміяв російські псевдореферендуми яскравим відео з Нідерландів.

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