Телеведущий Юрий Горбунов показал, как встречают россиян в Грузии, куда они бегут от могилизации.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Горбунов поделился фото, где стоял мужчина с плакатом.

"Привет русским дезертирам", - было написано на плакате.

"Да, тех, кто бежит сейчас с россии, встречают в Грузии! ! Нет таких мест, где им рады!", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да!!! Ибо не будет вам места на земле, не скроетесь от кары небесной и человеческой", "В голове не укладывается, сначала воевали с Грузией, а теперь туда спасаться убегающие уроды", "По-моему, пусть лучше убегают, чем идут убивать в Украине", "Ну тут такое двоякое чувство... совет, что узким не рады во всем мире, но пусть лучше убегают, чем останутся в московии и их загребут воевать против Украины".

Напомним, Горбунов высмеял российские псевдореферендумы ярким видео из Нидерландов

А еще Politeka сообщала, что старший сын Осадчей и Горбунова готовится к школе, ведущий рассказал, в кого он пошел

Также Politeka писала, что Горбунов на примере футболиста Миколенко показал, в чем сила украинцев



