Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Дзідзьо. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А на цей раз знаменитість поділилася відео з мамою. Вона сиділа у ванній і гребла веслом, розважаючи українців.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Ой насмішили, дякую за настрій", "Наташ, вони ж однакові", "Головне, позитив. Повністю підтримую", "Що це було?", "Ви такі класні, мама така актриса", "Бомбезна", "На маму" схожа", "А що кажуть фахівці?", "Що ми супер-фест дівки", "Живу-живу...".

Нагадаємо, Цибульська тісно пригорнулася до одруженого чоловіка на вулиці, а потім поцілувала його.

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська застрибнула на руки до відомого співака, який розважав росіян під час війни

Також Politeka писала, що Цибульська показала, що з нею трапилося на зйомках нового кліпу