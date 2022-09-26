Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка у 2020 році одружився з нотаріусом Христиною, але зараз у пари не найкращі часи, адже з серпня їх не бачили разом. Володимир встиг злітати до Канади, повернутися до України, а потім вирушить до Італії. Христина часто їде на тривалий час до Європи до подружок і проводить час без чоловіка. Зараз дружина Володимира теж перебуває в Європі, але вирішила порадувати хорошими новинами, поділившись новими сторісами в Інстаграм.
"Хтось завтра їде до свого будинку. Шлях буде дай Боже, але воно того варте", - написала Крістіна, показуючи квитки.
Повідомлялося, що дружина Остапчука похвалилася стильним чином у шкіряній куртці.
"Пам'ятаєте, як легко в дитинстві ми посміхалися? Скільки моментів викликали у нас посмішку до сліз! Хоча ми так тоді хотіли стати дорослими, і скоріше бути схожим на: маму, або якесь знайоме, або просто проживати доросле життя…", - написала Христина.
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Нагадаємо, дружина Остапчука за кордоном здивувала українців несподіваним одкровенням .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука відверто розповідала про проблеми, опинившись на даху у Відні.
Також Politeka писала, що бездітна дружина Остапчука жорстко відповіла хейтерам щодо материнства.