Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", в последнее время намекает на проблемы в личной жизни.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк разместила эффектные кадры из ресторана в столице Австрии Вены и поделилась неожиданным откровением.

“Помните как легко в детстве мы улыбались? Сколько моментов вызвали у нас улыбку до слез! Хотя мы так тогда хотели стать взрослыми, и скорее походить на: маму, или какую-то знакомую, или просто проживать взрослую жизнь… И наверное только повзрослев и встретив кучу «нюансов» я хочу ту легкость в простых моментах, и возможность просто смеяться до слез …", - пишет жена Остапчука.

Кристина признается, что хочет не потерять в себе ту "маленькую Крис", которая была хоть и очень самостоятельная и серьезная с детства, но очень любила улыбаться и смеяться.

"Хотя сейчас это все сложнее и сложнее, поэтому очень ценю моменты, которые вызывают во мне искреннюю улыбку и ощущение легкости. Улыбайтесь чаще, даже если очень сложно, потому что мимические морщинки от улыбки нам очень подходят, поверьте мне! ❤️", – подчеркнула Горняк.

Поклонники в комментариях поддержали жену телеведущего: "Вы все правильно делаете. Смена обстановки, отпуск... Берегите себя, все будет хорошо", "Кристиночка! Вы замечательная! Но вижу, что что-то беспокоит в душе личное, не только война делает плохим ваше настроение. Вы сильная и не упустите свое счастье, никакие обиды не стоят того. Боритесь за свою любовь", "Личное болит сильнее всего…💔".

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

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