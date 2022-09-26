Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 году женился на нотариусе Кристине, но сейчас у пары не лучшие времена, ведь с августа их не видели вместе. Владимир успел слетать в Канаду, вернуться в Украину, а после отправится в Италию. Кристина же часто уезжает на длительное время в Европу к подружкам и проводит время без мужа. Сейчас жена Владимира тоже находится в Европе, но решила порадовать хорошими новостями, поделившись новыми сторис в Инстаграм.
"Кто-то завтра едет к своему дому. Путь будет дай Боже, но оно того стоит", - написала Кристина, показывая билеты.
Сообщалось, что жена Остапчука похвасталась стильным образом в кожаной куртке.
"Помните, как легко в детстве мы улыбались? Сколько моментов вызвали у нас улыбку до слез! Хотя мы так тогда хотели стать взрослыми, и скорее походить на: маму, или какую-то знакомую, или просто проживать взрослую жизнь…", - написала Кристина.
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Напомним, жена Остапчука за границей удивила украинцев неожиданным откровением
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука разоткровенничалась о проблемах, оказавшись на крыше в Вене
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