Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая была без мужа в Европе, решилась вернуться обратно.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 году женился на нотариусе Кристине, но сейчас у пары не лучшие времена, ведь с августа их не видели вместе. Владимир успел слетать в Канаду, вернуться в Украину, а после отправится в Италию. Кристина же часто уезжает на длительное время в Европу к подружкам и проводит время без мужа. Сейчас жена Владимира тоже находится в Европе, но решила порадовать хорошими новостями, поделившись новыми сторис в Инстаграм.

"Кто-то завтра едет к своему дому. Путь будет дай Боже, но оно того стоит", - написала Кристина, показывая билеты.

Сообщалось, что жена Остапчука похвасталась стильным образом в кожаной куртке.

"Помните, как легко в детстве мы улыбались? Сколько моментов вызвали у нас улыбку до слез! Хотя мы так тогда хотели стать взрослыми, и скорее походить на: маму, или какую-то знакомую, или просто проживать взрослую жизнь…", - написала Кристина.

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