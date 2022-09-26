Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де вона зіграла роль Женьки Ковальової. Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала сімейний портрет від сина.
"Ранкова творчість. Зачіска топ. Мама. Мишко. Тато", - написала зірка.
"Тато видно у вас зранку найвеселіший", - написала одна фанатка.
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"Ну я, приблизно так, вранці і виглядаю, як Мама", - написала друга фанатка.
"А ми нарешті побачили вашого чоловіка", - написала третя фанатка.
"Дівчатка, дякую за гарний настрій", - написала Ганна у відповідь.
Кошмал вирішила не показувати свого чоловіка і залишити особисте життя за кадром. Іноді можна побачити зірку на фото лише з дитиною.
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