Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де вона зіграла роль Женьки Ковальової. Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала сімейний портрет від сина.

"Ранкова творчість. Зачіска топ. Мама. Мишко. Тато", - написала зірка.

"Тато видно у вас зранку найвеселіший", - написала одна фанатка.

"Ну я, приблизно так, вранці і виглядаю, як Мама", - написала друга фанатка.

"А ми нарешті побачили вашого чоловіка", - написала третя фанатка.

"Дівчатка, дякую за гарний настрій", - написала Ганна у відповідь.

Кошмал вирішила не показувати свого чоловіка і залишити особисте життя за кадром. Іноді можна побачити зірку на фото лише з дитиною.

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