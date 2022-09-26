Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где она сыграла роль Женьки Ковалевой. Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала семейный портрет от сына.

"Утреннее творчество. Прическа топ. Мама. Миша. Папа", - написала звезда.

"Папа видно у вас с утра самый веселый", - написала одна фанатка.

"Ну я, приблизительно так, по утрам и выгляжу, как Мама", - написала вторая фанатка.

"А мы наконец-то увидели вашего мужа", - написала третья фанатка.

"Девочки, спасибо за хорошее настроение", - написала Анна в ответ.

Стоит отметить, Кошмал решила не показывать своего супруга и оставить личную жизнь за кадром. Иногда можно увидеть звезду на фото только с ребенком.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал жестко обратилась к своим российским коллегам

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