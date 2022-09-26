Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Спочатку Ектор перебував за межами України після 24 лютого, але зрештою зважився приїхати назад, після чого записався на військову підготовку. Не забуває Хіменес-Браво і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася фотографією, де позувала у майці. Ектор був у спортзалі та стиснув руку, демонструючи біцепс.
"Усім гарного тижня", - написав зірка.
"Вона дає мені себе добитися - як мінімум, я люблю вигадувати, як ми проведемо вечір)
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Повідомлялося, що Ектор розповів, яка для нього ідеальна жінка.
Не вирішує за мене, не додумує, не сумнівається – дає мені ухвалювати рішення самостійно
Є терпіння – іноді, чоловікам потрібно на якийсь час, будь ласка, дайте його нам
Дозволяє бути чоловіком - двері в машину відчиняю і закриваю точно я).
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як приготувати ідеальний перекус
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" довів до сліз кадрами з дитячої лікарні.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" видав рецепт десерту, який можна їсти навіть на дієті.