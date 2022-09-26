Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Надя поділилася відео, де співала україномовну пісню зі свого нового альбому.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я все ще чекаю коли Надя змінить аву", "і ні і немає від цих ліків", "Такі солодкі сльози", "Надюша, ти найкраща у світі", "Який цікавий макіяж", "А я вже мільйон разів послухала альбом Сенсі", "Чомусь після розлучення складно сприймати вас як раніше. Не розумію чому", "Люблю цей трек, слухаю щодня", "А я знав, що з Патроном у них нічого не вийде. Ось будь ласка, навіть пісню про розлученні з ним записала", "З моїх очей дощами сльози лили по бруківці", "Найкраща у світі".

Нагадаємо, Дорофєєва у чоловічому костюмі та з червоною помадою збентежила українців .

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