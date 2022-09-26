Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Надя поделилась видео, где пела украиноязычную песню из своего нового альбома.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я все еще жду когда Надя сменит аву", "и нет и нет от этого лекарства", "Такие сладкие слезы", "Надюша, ты лучшая в мире", "Какой интересный макияж", "А я уже миллион раз послушала альбом Сенси", "Почему-то после развода сложно воспринимать вас как раньше. Не понимаю почему", "Обожаю этот трек, слушаю каждый день", "А я знал, что с Патроном у них ничего не выйдет. Вот пожалуйста, даже песню о разводе с ним записала", "С моих глаз дождями слезы лили по мостовой", "Самая лучшая в мире".

Напомним, Дорофеева в мужском костюме и с красной помадой обескуражила украинцев

А еще Politeka писала, что Дорофеева показала целую серию своих архивных фото и поразила украинцев

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