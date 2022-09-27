Модель Кім Кардаш'ян у надзвичайно яскравому вбранні в стилі Мерілін Монро збентежила публіку на зйомках.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогерка, яка прославилася завдяки реаліті шоу "Сімейство Кардаш'ян" разом зі своїми скандальними сестрами. Також зірка намагається привернути увагу до себе частими змінами зачіски, сімейними розбірками та незвичним стилем.

Цього разу Кім Кардашьян опублікувала у себе в Інстаграм серію чорно-білих тизерів, які рекламують модне шоу Dolce & Gabbana на Тижні моди. Незважаючи на часту критику, засмагла Кім знову постала в образі Мерилін Монро, повторивши її класичну зачіску та стиль.

Раніше цієї весни телезірка повторила образ Мерилін Монро на Met Gala і вже отримала хвилю критики, цього разу думки розділилися:

«Так схвильований! Вітаю 🤍✨🤍; начебто добре, а так багато але; Дивно!!!!; значок 😍; ціла атмосфера; Мені потрібне це вбрання! 😍 Приголомшливо! 🔥; мені подобається образ, але не тобі».

Відомо, що Кардашьян після розлучення з репером Каньє Вестом зустрічалася з Пітом Девідсоном, успішним американським актором, хоча пара мала досить сильний розрив у віці - 13 років. 7 серпня стало відомо, що пара розійшлася. Про це повідомляє "ЖВЛ" у себе на сторінці в Інстаграм.

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