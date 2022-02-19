Знаменитая американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян отправилась на ночной «заплыв» в бассейне при свете луны.

Как пишет Politeka.net, 41-летняя фигуристая красотка впечатлила поклонников новыми снимками.

Судя по фото, Ким захотелось ночных развлечений, поэтому модель отправилась поплавать в огромный бассейн. Снимки сделаны в темноте и под открытым небом. На заднем фоне можно увидеть пальмы и яркую луну на небе.

Для ночного релакса Кардашьян выбрала эффектный образ. На ней был черный купальник-бикини и очки модно формы. Красотка уверенно позировала в воде, демонстрируя свою эффектную фигуру.

«Ночной заплыв», - подписала кадры Ким.

Ее снимки не смогли оставить поклонников равнодушными. Некоторые из них упоминали бывшего мужа модели, рэпера Канье Уэста.

«Люблю тебя», «Горячо», «Королева», «Там есть джакузи?», «Мне жаль Канье», «Райская», «Крошка, обожаю тебя! Ким! Боже, пощади!», «Нет слов», «Кимми конфетка», «Жаркая», «Восхищаюсь тобой», «Кимберли, ты очень опасна», «Незаменимая», «Вау, новые фото в купальнике…никакой оригинальности. Ты постишь одно и то же снова и снова», - пишут люди.

Напомним, Ким Кардашьян показала свои самые дорогие вещи, впечатлив "размахом".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветилась в зале в обтягивающем наряде, но нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в микро-купальнике впечатлила новым стилем.