Модель Ким Кардашьян в необычно ярком наряде в стиле Мэрилин Монро смутила публику на съемках.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогерка, которая прославилась благодаря реалити шоу "Семейство Кардашьян" вместе со своими скандальными сестрами. Также звезда старается привлечь внимание к себе частыми сменами прически, семейными разборками и непривычным стилем.

В этот раз Ким Кардашьян опубликовала у себя в Инстаграм серию черно-белых тизеров, рекламирующих модное шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды. Несмотря на частую критику, загорелая Ким вновь предстала в образе Мэрилин Монро, повторив ее классическую прическу и стиль.

Ранее, этой весной, телезвезда повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala и уже получила волну критики, в этот раз мнения разделились:

«Так взволнован!!! Поздравляю 🤍✨🤍; вроде хорошо, а так много но; Удивительно!!!!; Значок 😍; целая атмосфера; Мне нужен этот наряд! 😍 Потрясающе! 🔥; мне нравится образ, но не на тебе».

Известно, что Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом встречалась с Питом Девидсоном, успешный американским актером, хотя у пары был довольно сильный разрыв в возрасте - 13 лет. 7 августа, стало известно, что пара разошлась. Об этом сообщает "ЖВЛ" у себя на страничке в Инстаграм.

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