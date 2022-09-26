Популярний український продюсер, телеведучий та шоумен Юрій Горбунов, який багато років залишається незмінним ведучим прямих ефірів "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у мікроблозі кадри з лаштунків та підготовки до ефіру нового концертного шоу, а у підписі до нього розкрив подробиці.

На нових фотографіях Юрія знято у студії на зйомках, поруч із ним стоїть напарниця-ведуча Оксана Гутцайт. Як виявилось, вони разом вели унікальний концерт "Для дітей, заради майбутнього".

У підписі до публікації Горбунов розповів про цей захід: "Сьогодні, о 21.00 на всіх каналах які транслюють Телемарафон, дивіться унікальний концерт «Для дітей, заради майбутнього». Дивовижні колаборації дорослих супер-зірок українського шоу-бізнесу з талановитими дітьми, учасниками Чорноморських ігор! І все це для того,щоб допомогти дітям-сиротам, чиї батьки загинули, захищаючи Батьківщину,дітям які зараз в окупації а також, дітям переселенцям! За QR кодом кожен з нас, матиме можливість допомогти нашим діткам! Всі разом ми сила! Дякую Оксані Гутцайт за чудову роботу! До зустрічі сьогодні, о 21.00".

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