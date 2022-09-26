Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Леся Нікітюк у рамках шоу "Le Маршрутка" показуватиме, як живе Україна та українці під час війни — про їхню силу, мужність та непокору. Але знаходить знаменитість час і для свого блогу в Instagram. Зокрема, вона поділилася новиною, яка її зворушила.
Так, Леся Нікітюк розповіла, що рідним 94 загиблих Героїв вручили найвищу відзнаку Хмельницької громади - звання "Почесний громадянин". Традиційно його надають до Дня міста. Цього року – виключно посмертно. Хвилиною мовчання у залі театру імені Старицького вшанували пам'ять кожного захисника України.
Також на Алеї Слави у Хмельницькому знайшли останній спокій 128 героїв, які віддали своє життя за Україну від початку російсько-української війни – з 2014 року. Сюди щотижня приходять рідні, котрі втратили своїх синів, батьків, чоловіків.
"Мої співчуття сім'ям. Це наш спільний біль. Герої не вмирають. Боже... дай нам усім сил", - додала Леся Нікітюк і опублікувала знімок із родиною одного з загиблих героїв, члени якої не могли стримати сліз.
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Крім того, телеведуча зізналася, що побувала в Естонії та зустрілася з українськими біженцями із Луганщини, яким довелося рятувати своє життя від окупантів.
Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.
Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.