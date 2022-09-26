Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк в рамках шоу "Le Маршрутка" будет показывать, как живет Украина и украинцы во время войны — об их силе, мужестве и непокорении. Но находит знаменитость время и для своего блога в Instagram. В частности, она поделилась новостью, которая ее растрогала.

Так, Леся Никитюк рассказала, что родным 94-х погибших Героев вручили высшее отличие Хмельницкой общины - звание "Почетный гражданин". Традиционно его присваивают ко Дню города. В этом году – исключительно посмертно. Минутой молчания в зале театра имени Старицкого почтили память каждого защитника Украины.

Также на Аллее Славы в Хмельницком нашли последний покой 128 героев, отдавших свою жизнь за Украину с начала российско-украинской войны – с 2014 года. Сюда еженедельно приходят родные, потерявшие своих сыновей, родителей, мужчин.

"Мои сочувствия семьям. Это наша общая боль. Герои не умирают. Боже... дай нам всем сил", - добавила Леся Никитюк и опубликовала снимок с семьей одного из павших героев, члены которой не могли сдержать слез.

Кроме того, телеведущая призналась, что побывала в Эстонии и встретилась с украинскими беженцами из Луганщины, которым пришлось спасать свою жизнь от оккупантов.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.