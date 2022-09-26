Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно у соцмережах почали поширюватися чутки про ймовірну вагітність зірки, цьому посприяло і те, що в житті артистки з'явився чоловік, якого вона поки що приховує від громадськості.

Так, цього разу Наталя підігріла чутки про свою вагітність, показавши відео зі свого виступу. Як видно, на сцену співачка вийшла в довгій темній сукні до п'ят вільного крою, за яким шанувальники розглянули живіт, що округлився.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Наступна наша зустріч 25 жовтня. Навіть не знаю, як витримаю… Так довго! Квитки у шапці профілю". А користувачі відразу почали коментувати відео: "Наталю, ви чарівні! Вагітність вам так іде. Бажаю вам мирного неба і довгих років життя", "Було б круто, якби це був наш новий гімн!", "Моя улюблена Могилевська!" , "Гарна", "Це точно, дуже довго", "Така атмосфера. Хочу до вас на концерт", "Наталочка, ви найкраща".

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