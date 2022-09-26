Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль не дає нудьгувати своїм шанувальникам і регулярно балує їх ефектними та гарячими зйомками та новими роботами у різних сферах. Цього разу, вона показала в Інстаграмі фото зі зйомок, на яких продемонструвала шикарну фігуру в сукні, що обтягує.

Тіна Кароль показала знімки, на яких вона позує у сукні білого кольору. Тіна демонструє відмінну фігуру і шикарний бюст в облягаючому вбранні з глибоким декольте. Біла сукня співачки виграшно виглядає на тлі сухої трави. Легкий макіяж та ніжна посмішка доповнили образ. Співачка влаштувала колоритну міні-фотосесію просто у полі.

"Індивідуальність, людина і є творцем, диво в тобі, ти і є прогрес і сила Всесвіту. У кожному дні живи, мрій і не бійся діяти, мрій і не думай, що ти хочеш надто багато", - підписала кадри Тіна Кароль, надихаючими словами.

Варто зазначити, що Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) народилася 1985 року у селищі Оротукан Магаданської області. 1992 року родина переїхала в Україну – на батьківщину матері співачки, до Івано-Франківська. Старший брат співачки, 41-річний Станіслав Ліберман, працює юристом.

Нагадаємо, що співачка Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син співачки Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що співачка Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.







