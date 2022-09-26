Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах. В этот раз, она показала в Инстаграмме фото со съемок, на которых продемонстрировала шикарную фигуру в обтягивающем платье.

Тина Кароль показала снимки, на которых она позирует в платье белого цвета. Тина демонстрирует отличную фигуру и шикарный бюст в обтягивающем наряде с глубоким декольте. Белое платье певицы выигрышно смотрится на фоне сухой травы. Легкий макияж и нежная улыбка дополнили образ. Певица устроила колоритную мини-фотосессию прямо в поле.

"Индивидуальность, человек и есть создатель, чудо в тебе, ты и есть прогресс и сила Вселенной. В каждом дне живи, мечтай и не бойся действовать, мечтай и не думай, что ты хочешь слишком многого", - подписала кадры Тина Кароль, вдохновляющими словами.

Стоит отметить, что Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. Старший брат певицы, 41-летний Станислав Либерман работает юристом.

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