Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова разом із дочками зараз перебуває в Лондоні, куди на навчання вступила її старша спадкоємиця. Поки Маша готується до початку навчального року, прикрашає свою кімнату, знайомиться із сусідами, її зіркова матуся та молодша сестра насолоджуються красою Англії.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася смішною історією із життя молодшої доньки Аліси.

Зокрема, Аліса не впізнала своєї рідної бабусі, яка їй написала в мережі. Так, бабуся завела новий обліковий запис і написала внучці. Дочка Олі Полякової, у свою чергу, почала ставити запитання "Ти хто?". Коли Світлана Іванівна відповіла, що вона бабуся Аліси, дочка Полякової знову здивувалася. "Яка ще бабуся?", - написала дівчинка.

"Листування Аліси з бабусею", - підписала коротко Оля Полякова і залишила смайлики наприкінці речення.

Варто зазначити, що молодша дочка Олі Полякової не любить світитися на камеру, а серед передплатників вона прославилася як справжня розбійниця. Дівчинка весь час корчить мордочки, бігає на руках і ногах, підіймається на дерева і тікає від мами, коли та її знімає на камеру.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".