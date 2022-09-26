Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова вместе с дочерями сейчас находится в Лондоне, куда на учебу поступила ее старшая наследница. Пока Маша готовится к началу учебного года, украшает свою комнату, знакомится с соседями, ее звездная мамочка и младшая сестра наслаждаются красотами Англии.

На своей странице в Instagram она поделилась смешной историей из жизни младшей дочери Алисы.

В частности, Алиса не узнала свою родную бабушку, которая ей написала в сети. Так, бабушка завела новый аккаунт и написала внучке. Дочь Оли Поляковой, в свою очередь, начала задаваться вопросами "Ты кто?". Когда Светлана Ивановна ответила, что она бабушка Алисы, дочь Поляковой снова удивилась. "Какая еще бабушка?", – написала девочка.

"Переписка Алисы с бабушкой", — подписала коротко Оля Полякова и оставила смайлики в конце предложения.

Стоит отметить, что младшая дочь Оли Поляковой не любит светиться на камеру, а среди подписчиков она прославилась как настоящая разбойница. Девочка все время корчит мордочки, бегает на руках и ногах, взбирается на деревья и убегает от мамы, когда та ее снимает на камеру.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".