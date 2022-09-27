Співачка Тоня Матвієнко, яка є дружиною Арсена Мірзояна та донькою Народної артистки України Ніни Матвієнко, розповіла про свою старшу доньку.

Зірка з молодшою донькою Ніною зараз перебуває у Великій Британії. Втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, вони осіли в британському селі. Там дівчинку вже влаштували в місцеву школу.

В інтерв'ю "24 каналу" Матвієнко розповіла, де зараз її донька від першого шлюбу Уляна, яку артистка народила коли їй було всього 17 років.

"Десь 2-3 місяці вона була в Берліні, а потім сказала, що хоче поїхати в Україну на канікули. Так і залишилася вдома, знайшла там роботу. Вона не хоче за кордон. Я, мабуть, теж скоро не витримаю і поїду додому. Коли була в Україні, відчула неймовірну радість і тепер дуже складно перебувати тут", — зізнається Тоня.

Вона додала, що її старша донька не планує жити за кордоном, а хоче працювати на благо своєї батьківщини.

"Казала Уляні, що вона ще молода, можливо, зараз є шанс реалізувати себе за кордоном. На що почула у відповідь: "Ні, я не хочу жити за кордоном. Не бачу там себе і робитиму все для того, щоб Україна процвітала. Залишусь тут, буду волонтерити". Вона молода, має ще багато часу та можливостей. Якщо захоче, то в майбутньому поїде кудись", — розповіла Матвієнко.

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