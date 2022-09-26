Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова активно веде соціальні мережі, намагається підтримати популярність усіма способами і навіть скандалить, виставляючи все на огляд публіки.

На цей раз Репяхова відзначилася під час бесіди із представником студії для фотосесій. Вибравши день, вона зовсім про нього забула і згодом вже перед зйомками написала до Інстаграма.

Катерині відповіли, що перенести броню на зйомку можна лише з попереднім попередженням за два дні до призначеного терміну або за три в іншому випадку. Репяхову це обурило.

Незважаючи на те, що вона сама забула про зйомку, умови їй не сподобалися і вона почала публічно скаржитися у соціальній мережі.

«Але ж є якесь людське ставлення та клієнт-орієнтованість? Якщо сьогодні є вільні зали, яку проблему перенести?» - обурилася Репяхова.

Раніше Репяхова влаштувала з Павликом романтичний вікенд з чоловіком в українській столиці. На сторінці в Instagram Репяхова розмістила фото та відео зі спільного відпочинку з чоловіком. Зважаючи на все, вони влаштували прогулянку містом, сходили в кінотеатр, а також покаталися на самокаті.

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