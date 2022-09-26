Цього разу на своїй сторінці в Instagram Маша розповіла, що з квітня її благодійна організація займається психологічною реабілітацією жінок та дітей, що постраждали від війни, та поділилася сумним спостереженням.

"В ці останні тижні до таборів НезламнаМама поступають жінки в значно гіршому стані, ніж на початку війни та впродовж літа. Прям в значно гіршому. Наші спеціалісти пояснюють це тим, що в людей почав діяти посттравматичний синдром. Така от штука з нашою психікою - якщо її не пролікувати в перші місяці отримання травми, далі все сильно погано - реально може статися незворотний процес! Він же призводить до страшних хвороб!", — розповіла Єфросиніна

Через це ведуча звернулася до українців із важливим закликом.

"Я закликаю всіх, будь ласка, не зволікайте допомогою собі - це найкраще, що ви може зараз зробити! Чесно! Лише в здоровому психологічному стані ми зможемо дійти до перемоги та почати відновлювати країну. Інакше, коли наша армія оголосить перемогу, ви замість того, щоб стрибати від радощів, знайдете себе під ковдрою не маючими а ні сил, а ні бажання навіть встати з ліжка", — пояснила Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.