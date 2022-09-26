В этот раз на своей странице в Instagram Маша рассказала, что с апреля ее благотворительная организация занимается психологической реабилитацией пострадавших от войны женщин и детей и поделилась печальным наблюдением.

"В эти последние недели в лагеря Несокрушимая Мама поступают женщины в гораздо худшем состоянии, чем в начале войны и в течение лета. Прям в гораздо худшем. Наши специалисты объясняют это тем, что у людей начал действовать посттравматический синдром. Такая вот штука с нашей психикой - если ее не пролечить в первые месяцы получения травмы, дальше все сильно плохо - реально может произойти необратимый процесс! Он же приводит к страшным болезням!", - рассказала Ефросинина

Поэтому ведущая обратилась к украинцам с важным призывом.

"Я призываю всех, пожалуйста, не медлите помощью себе – это лучшее, что вы можете сейчас сделать! Честно! Только в здоровом психологическом состоянии мы сможем дойти до победы и начать восстанавливать страну. Иначе, когда наша армия объявит победу, вы вместо того, чтобы прыгать от радости, найдете себя под одеялом не имеющими ни сил, ни желания даже встать с кровати", — пояснила Мария.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.