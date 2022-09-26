Актриса Ганна Саліванчук вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим і нерідко радує апетитними рецептами фанатів.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, часто показує в Інстаграм різні моменти зі свого життя та близьких. Також зірка любить ділитися корисними рецептами та розповідати про те, як приготувати якусь страву.

Цього разу Ганна похвалилася смаколиками, якими балує своїх чоловіків, адже вона готує одразу для двох синів та коханого чоловіка. Як правило, сім'ю Саліванчук намагається не так часто показувати в мережі, наголошуючи на своїх відео та фото.

"Мамо, як завжди - працює на кухні. Навіщо я так багато зроблю? Бо вдома багато чоловіків та мама. і ще вдома багато яловичини - не пропадати добру" - поділилася Ганна.

Також 37-річна артистка поділилася з шанувальницями порадами, як виховати успішну дитину.

"Психологи вважають, що існує багато способів зробити дитину успішною з дитинства, зазначаючи, що більшість із цих лайфхаків зводяться до поведінки, способу життя та мислення батьків", - пише Ганна.

Акторка навела перелік спільних рис батьків, які мають успішних дітей.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

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