Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, часто показывает в Инстаграм разные моменты из своей жизни и близких. Также звезда любит делиться полезными рецептами и рассказывать о том, как приготовить какое-то блюдо.
В этот раз Анна похвасталась вкусностями, которыми балует своих мужчин, ведь она готовит сразу для двух сыновей и любимого супруга. Как правило, семью Саливанчук старается не так часто показывать в сети, делая акцент на своих видео и фото.
"Мама, как всегда - работает на кухне. Зачем я так много сделаю? Ибо дома много мужин и мама. и еще дома много говядины - не пропадать добру" - поделилась Анна.
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Также 37-летняя артистка поделилась с поклонницами советами, как воспитать успешного ребенка.
"Психологи считают, что существует много способов сделать ребенка успешным с детства, отмечая, что большинство из этих лайфхаков сводятся к поведению, образу жизни и мышлению родителей", — пишет Анна.
Актриса привела перечень общих черт родителей, имеющих успешных детей.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.