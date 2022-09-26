Актриса Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым и нередко радует аппетитными рецептами фанатов.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, часто показывает в Инстаграм разные моменты из своей жизни и близких. Также звезда любит делиться полезными рецептами и рассказывать о том, как приготовить какое-то блюдо.

В этот раз Анна похвасталась вкусностями, которыми балует своих мужчин, ведь она готовит сразу для двух сыновей и любимого супруга. Как правило, семью Саливанчук старается не так часто показывать в сети, делая акцент на своих видео и фото.

"Мама, как всегда - работает на кухне. Зачем я так много сделаю? Ибо дома много мужин и мама. и еще дома много говядины - не пропадать добру" - поделилась Анна.

Также 37-летняя артистка поделилась с поклонницами советами, как воспитать успешного ребенка.

"Психологи считают, что существует много способов сделать ребенка успешным с детства, отмечая, что большинство из этих лайфхаков сводятся к поведению, образу жизни и мышлению родителей", — пишет Анна.

Актриса привела перечень общих черт родителей, имеющих успешных детей.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.