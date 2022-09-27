Як пише Politeka.net, після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.

У київському закладі на даху однієї з висоток вони зіграли весілля, на яке покликали рідних та близьких людей. А ось друг шоумена Олександр Еллерт пропустив урочистість, бо виїхав за кордон.

Тепер Андрій Рибак зі своєю дружиною взяли участь у романтичній вересневій фотосесії, зйомки якої проходили в самому центрі столиці. Атмосферні кадри він виклав у себе в Instagram.

«Сьогодні два роки як ми зустрічаємося, трохи більше місяця як ми одружена і 31 рік як я шукав тебе по світу! ❤️», - зворушливо підписав Рибак.

Користувачі мережі не стримують слова захоплення від побаченого.

"Попереду все життя разом 😍 у вас все вийде",

"Такі фото...аж мурашки..😍 Щастя вам ❤️",

"Як це ж мило чути і споглядати за щирим коханням 😍",

"Ти такий романтик",

"Прям з пелюшок шукав 😂", - пишуть у мережі.

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