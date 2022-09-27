Оля Полякова різко заявила, що не має наміру мати нічого спільного з тими, хто ігнорував чи критикував її через російську мову.

Кілька місяців тому співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна відмовилися говорити українською у своєму шоу, чим викликали справедливе обурення. Крім того, їх розкритикували колеги, які не розуміли такого рішення.

У новому випуску YouTube-проекту "Дорослі дівчатка" співачка різко звернулася до колег, які її не підтримали, поки її хейтили.

Оля Полякова поскаржилася, що з артистів її та Машу Єфросиніну не підтримав ніхто, окрім Суханова та Гордона. Вона обурилася цим і буквально послала колег.

"Коли в нас були проблеми жодна тварюка з шоу-бізнесу, крім Суханова та Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язик в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову ринкові відносини в Україну, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть у ж*пу!", - сказала Оля Полякова .

Оля Полякова наголосила, що не матиме з "зрадниками" навіть робочих відносин і буквально послала всіх недоброзичливців. Маша Єфросиніна лаконічно висловилася з цього приводу: "Війна дійсно багато чого нам показала, оголила. Це будуть незабутні спогади".

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