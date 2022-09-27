Несколько месяцев назад певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина отказались говорить по-украински в своем шоу, чем вызвали справедливое возмущение. Кроме того, их раскритиковали и коллеги, которые не понимали такого решения.
В новом выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки" певица резко обратилась коллегам, которые ее не поддержали, пока ее хейтили.
Оля Полякова пожаловалась, что из артистов ее и Машу Ефросинину не поддержал никто, кроме Суханова и Гордона. Она возмутилась этим и буквально послала коллег.
"Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоубизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова рыночные отношения в Украину, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу!", – сказала Оля Полякова.
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Оля Полякова подчеркнула, что не будет иметь с "предателями" даже рабочих отношений и буквально послала всех недоброжелателей. Маша Ефросинина лаконично высказалась по этому поводу: "Война действительно многое нам показала, обнажила. Это будут незабываемые воспоминания".
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".