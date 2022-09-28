Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, старша дочка якої з першим виходом у світ отримала кілька пропозицій співпрацювати з модними будинками . Діва Кассель з 16 років почала зніматися в рекламі для дизайнерів і вже неодноразово блищала на червоній доріжці.

Цього разу старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя постала перед камерами в короткій мереживній сукні на тонких бретельках. Такі ж чорні тонкі панчохи та черевики вдало доповнили зухвалу цибулю.

Шанувальники були захоплені образом Діви на модному показі:

«Це щось неземне, Беллісіма; Sei un sogno 😍; Чудовий вид 😍; Діва 🙌😘прекрасно 😻; Беллісіма 😘; Белла як мама 🔥😍; вона дуже крута красуня 😘; Белліссіма🔥❤️».

Також перед фотографом дівчина постала у досить сміливому образі та не стала приховувати свою фігуру. У білому платті з максимальним декольте Діва із задоволенням похвалилася не лише фігурою.

Величезний акцент був зроблений і на прикраси з коштовностями, що тільки зробило образ Діви різкішим.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.