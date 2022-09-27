Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилися сайти та сторінки в Телеграм, що рекламують рецепти нібито від імені незмінного ведучого та судді українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво. На своїй сторінці в Instagram кулінар опублікував скрини, щоб ніхто з українців не потрапив до рук шахраїв.
Зокрема, на багатьох телеграм-каналах почали рекламувати нібито сторінку судді українського кулінарного шоу "Майстер Шеф". Нічого у повідомленні не наштовхує на думку, що це може бути фейковий канал кулінара.
Так, в оголошенні йдеться: "Мене звуть Ектор. Понад 10 років я є шеф-кухарем одного з найкращих ресторанів світу та ведучим кулінарного шоу "Майстер Шеф". Я вирішив почати вести свій кулінарний блог. Заходьте та підписуйтесь".
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Як заявив сам суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, це не його сторінка і швидше за все її створили шахраї. Тому перехід за посиланням, опублікованим у рекламному повідомленні, може нести небезпеку для особистих даних користувача.
"Сьогодні гортав новини і побачив це... Є нечесні люди, які користуються моїм іміджем. Я не маю жодних телеграм-каналів", - попередив Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.