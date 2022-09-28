Як пише Politeka.net , українська актриса Ксенія Мішина любить розповідати про життя в Інстаграм і ділиться різними лайфхаками, з недавніх пір артистка також хвалиться особистим досвідом із занять йогою та медитацією.
На цей раз Ксенія показала шматочок своїх занять, які допомагають їй бути у формі. У зручному костюмі артистка показала, як розминається:
«Але сьогодні насправді жодного тренування, бо болить спина. Тому розминаю!» - Поділилася Ксенія.
Також вона розповіла про свої слабкості:
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"Я фанатик різних запахів, я навіть впевнена, що люди вибирають один одного завдяки запахам!" - Поділилася Ксенія.
«На жаль, більшість людей не розуміють важливості і ставляться до цього не так серйозно. І в мене спочатку була така ж історія, поки мені не розплющили очі. Системність – це все наше життя. Вона складається з побуту, відносин, суспільства, держави.
І це системно впливає на вас через різні системи комунікації. І якщо вас щось не влаштовує і ви хочете змінити своє життя, це теж треба робити системно на поліпшення якості. Інакше ваші зусилля будуть неефективними», - каже Мішина.
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