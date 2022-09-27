З початку повномасштабної війни актори з росії стали на бік країни-агресора і засудили Анну Кошмал.

Відома актриса Анна Кошмал у свій час стала популярною завдяки серіалу "Свати", де грали російські актори. З початку повномасштабного російського вторгнення зірка у соціальних мережах розповідала правду про війну в Україні та перестала спілкуватися з акторами зі "Сватів", які підтримали вторгнення росії в Україну.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" артистка прокоментувала поведінку своїх колег із серіалу.

З початку повномасштабної війни актори з росії стали на бік країни-агресора. При цьому, незважаючи на те, що зірка мала теплі стосунки з акторами з серіалу, вони засудили Анну Кошмал за те, що вона розповідає правду про вторгнення росії.

Тетяна Кравченко, яка грала Валюху, назвала артистку "підлою" та "невдячною", а Федір Добронравов, який грав роль Івана Будько, їздив у госпіталь до поранених російських окупантів і пропагував їх воювати проти українців.

Як зазначила знаменитість, вона свого часу помилилася у людях і тепер не зробить такої помилки вдруге.

"Ми не зв'язувалися один з одним. У нас були дуже теплі стосунки. Але яке це зараз має значення. Я стою за своїх. Так трапляється в житті, що ти помиляєшся в людях", - прокоментувала Анна Кошмал.

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