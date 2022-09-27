С начала полномасштабной войны актеры из россии встали на сторону страны-агрессора и засудили Анну Кошмал.

Известная актриса Анна Кошмал в свое время стала популярной благодаря сериалу "Сваты", где играли российские актеры. С начала полномасштабного российского вторжения звезда в социальных сетях рассказывала правду о войне в Украине и перестала общатся с актерами из "Сватов", которые поддержали вторжение россии в Украину.

В интервью для "ЖВЛ" артистка прокомментировала поведение своих коллег по сериалу.

С начала полномасштабной войны актеры из россии встали на сторону страны-агрессора. При этом, несмотря на то, что у звезды были теплые отношения с актерами из сериала, они осудили Анну Кошмал за то, что она рассказывает правду о вторжении рф.

Татьяна Кравченко, игравшая Валюху, назвала артистку "подлой" и "неблагодарной", а Федор Добронравов, игравший роль Ивана Будько, ездил в госпиталь к раненым российским оккупантам и пропагандировал их воевать против украинцев.

Как отметила знаменитость, она в свое время ошиблась в людях и теперь не сделает такой ошибки во второй раз.

"Мы, не связывались друг с другом. У нас были очень теплые отношения. Но какое это сейчас имеет значение. Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях", — прокомментировала Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.



